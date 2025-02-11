Утечка чехла Pixel 9a подтвердила слухи о его дизайне

Несмотря на то, что Pixel 9a в целом сохраняет общий стиль серии Pixel 9, компания отказаться от выступающих краев вокруг камеры.

Кроме изменений в дизайне, стало известно, что официальные чехлы Pixel 9a будут доступны в четырех цветах: Peony (розовый), Obsidian (черный), Iris (фиолетовый) и Porcelain (белый). Чехлы выполнены из мягкого силикона, обеспечивающего комфортное удержание и защиту от царапин, а внутренняя часть покрыта микрофиброй для предотвращения повреждений устройства. На внешней стороне аксессуара размещен фирменный логотип Google.