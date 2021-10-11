«Утечка» чехлов для Samsung Galaxy S22 Ultra раскрыла дизайн смартфона раньше времени

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«Утечка» чехлов для Samsung Galaxy S22 Ultra раскрыла дизайн смартфона раньше времениИ не оставила никакого сюрприза для нас с вами
До анонса новеньких Samsung Galaxy S22 осталась пара месяца — дебют линейки ожидается лишь в январе 2022 года. Но уже сейчас стало известно, как будет выглядеть топовая модификация серии — Galaxy S22 Ultra.
Всему «виной» производители чехлов для девайса. Именно их продукция раскрыла дизайн грядущего флагмана южнокорейского IT-гиганта раньше времени.
Как пишет Gizmochina, устройство получит основной блок камеры, состоящий из 5 модулей. При этом фронтальная камера будет скрываться в аккуратном круглом вырезе по центру дисплея. Стоит отметить, что внешне новинка не сильно отличается от своего предшественника.
Напомним, что ранее в сеть утекала информация о «внутренностях» Galaxy S22 Ultra. Если верить им, то аппарат оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с высокой частотой обновления. При этом в основу телефона должен лечь чип Snapdragon 898 5G от Qualcomm либо Exynos 2200 от самой Samsung.
Ожидается, что главный модуль в смартфоне будет на 108 Мп.