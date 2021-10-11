«Утечка» чехлов для Samsung Galaxy S22 Ultra раскрыла дизайн смартфона раньше времени

И не оставила никакого сюрприза для нас с вами

До анонса новеньких Samsung Galaxy S22 осталась пара месяца — дебют линейки ожидается лишь в январе 2022 года. Но уже сейчас стало известно, как будет выглядеть топовая модификация серии — Galaxy S22 Ultra.