Утечка чертежа нового складного смартфона Vivo X Fold 3 Pro раскрыла дизайн устройства

Внешне X Fold 3 Pro напоминает своего предшественника — X Fold 2. На задней панели находится круглый блок камер с тремя сенсорами, один из которых – телеобъектив, с фирменным логотипом Zeiss.

Ожидается, что Pro-версия получит 50-мегапиксельный основной сенсор, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный и 64-мегапиксельный телеобъектив с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Чип V3 будет отвечать за обработку фото и видео, а сам смартфон сможет записывать видео в разрешении 4K 60fps.

Согласно слухам, X Fold 3 и X Fold 3 Pro будут использовать сенсор OmniVision OV50H в качестве основного, а Pro-версия – OmniVision OV64B для телеобъектива.

Главной фишкой новинки станет ее вес – она должна стать самым легким складным смартфоном на рынке. Сердцем устройства будет флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3.