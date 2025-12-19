Утечка чертежа складного iPhone показала его схожесть с Samsung Z Fold

Утечка чертежа складного iPhone показала его схожесть с Samsung Z FoldВ разложенном виде ближе к планшету
© Gizmochina.com
Складной iPhone в сложенном виде будет иметь размеры 83,8 мм в ширину, 120,6 мм в высоту и 9,6 мм в толщину, что делает его шире, но не выше текущих моделей. Внешний экран будет иметь диагональ 5,49" с разрешением 2088×1422 и соотношением 1,49:1, что обеспечит большую площадь изображения. В разложенном виде соотношение сторон будет ближе к планшету, а не к квадрату. Внутренний экран получит диагональ 7,76», разрешение 2713×1920, а соотношение сторон составит 1,43:1.
Толщина устройства в сложенном виде составит всего 4,8 мм без подсветки камеры, что меньше, чем у iPhone Air (5,64 мм) и Samsung Galaxy Fold (4,2 мм).
По предварительным данным, смартфон будет оснащён двойной камерой на задней панели и встроенной селфи-камерой в экране.