Утечка фото чехлов для Galaxy S26 Ultra подтвердила наличие «островка» камер

Утечка фото чехлов для Galaxy S26 Ultra подтвердила наличие «островка» камерТелефон также показан в чехле
© Ice Universe / X
Инсайдер опубликовал в соцсети Х изображение Galaxy S26 Ultra, помещённого в чехол. Однако пояснений, является ли этот чехол официальным продуктом Samsung или аксессуаром от стороннего производителя, Ice Universe не дал.
Согласно фото, корпус устройства имеет выступающую области вокруг объективов камер, что подтверждает ранние сообщения о том, что Galaxy S26 Ultra будет оснащён соответствующим «островком». На фотографии также виден дисплей с минимальными рамками и центральным отверстием для фронтальной камеры.
Задняя панель устройства включает четыре камеры, модуль лазерной автофокусировки и вспышку. Телефон оснащён простой задней панелью с кнопками включения и регулировки громкости, расположенными справа.
Корпус выполнен в гибридном дизайне. Боковые панели и выступ камеры покрыты чёрной резиной, в то время как задняя панель прозрачная, что позволяет видеть оригинальный цвет устройства. В корпусе предусмотрены отверстия для шнурка и плотные рамки вокруг дисплея, обеспечивающие дополнительную защиту при падении.
На одном из чехлов виден круг, вероятно, с магнитами для беспроводной магнитной зарядки Qi2.