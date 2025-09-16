Утечка фото чехлов для Galaxy S26 Ultra подтвердила наличие «островка» камер

Согласно фото, корпус устройства имеет выступающую области вокруг объективов камер, что подтверждает ранние сообщения о том, что Galaxy S26 Ultra будет оснащён соответствующим «островком». На фотографии также виден дисплей с минимальными рамками и центральным отверстием для фронтальной камеры.

Задняя панель устройства включает четыре камеры, модуль лазерной автофокусировки и вспышку. Телефон оснащён простой задней панелью с кнопками включения и регулировки громкости, расположенными справа.

Корпус выполнен в гибридном дизайне. Боковые панели и выступ камеры покрыты чёрной резиной, в то время как задняя панель прозрачная, что позволяет видеть оригинальный цвет устройства. В корпусе предусмотрены отверстия для шнурка и плотные рамки вокруг дисплея, обеспечивающие дополнительную защиту при падении.

На одном из чехлов виден круг, вероятно, с магнитами для беспроводной магнитной зарядки Qi2.