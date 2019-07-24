Утечка Galaxy Note 10+ рассказала абсолютно все о смартфоне до его анонса

Главной особенностью Galaxy Note 10, конечно же, будет его великолепный экран. Так, Galaxy Note 10+ будет иметь больший дисплей, чем был в Galaxy Note 9. Его размер составит 6,8-дюймов. При этом смартфон останется примерно тех же габаритов, что и его предшественник. Добиться этого удалось благодаря новому безрамочному экрану с аккуратным круглым вырезом посередине, в котором находится 10 Мп фронтальная камера с поддержкой технологии Dual Pixel. Основная же камера обещает по-настоящему удивить. Модуль будет тройной: на 12 Мп (основная камера), на 16 Мп (широкоугольный объектив) и также на 12 Мп (телеобъектив с 2-х кратным оптическим зумом). Казалось бы — ничего особенного, практически все производители ставят такой набор камер. Но Galaxy Note 10+ может оказаться первым смартфонов, в котором используется основная камера с тройной апертурой — значения диафрагмы могут меняться от f/1.5 до f/2.4. Что касательно железа устройства, то есть вопросы относительно того, какой процессор от Snapdragon будет использоваться на рынке США и Китая. Но зато точно известно, что во всем остальном мире обе модели будут работать на базе Exynos 9825. Предполагается, что Galaxy Note 10+ будет иметь поддержку microSD-карт, в то время как в Galaxy Note 10 поддержки карт памяти не будет. Объем оперативной памяти в старшей версии будет составлять 12 ГБ, в то время как младшая модель будет иметь 8 ГБ оперативной памяти в стандартной комплектации.

Смартфон должны анонсировать уже 7 августа, так что в самое ближайшее время станет известно, что из утечек было правдой, а что — нет.