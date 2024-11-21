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Опубликовано 21 ноября 2024, 18:45
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Утечка из британского банка подтвердила срок выхода iPhone SE 4 в 2025 году

В этой модели появится и собственный 5G модем Appple
Обозреватели портала Appleinsider со ссылкой на отчёт аналитиков из британского банка Barclays назвали срок выпуска бюджетного iPhone SE 4-го поколения. Это март 2025 года.
Утечка из британского банка подтвердила срок выхода iPhone SE 4 в 2025 году

© AppleTrack / cConceptcentra

Аналитики утверждают, что срок верный, и это перекликается с предыдущими утечками, в которых также говорилось о марте 2025 года.

Подтверждаются и утечки касательно модемов 5G, которыми будет оснащён новый iPhone SE. Это будут устройства собственного производства Apple. В настоящее время и текущее поколение iPhone SE, и другие модели, оснащаются модемами от Qualcomm.