Утечка из британского банка подтвердила срок выхода iPhone SE 4 в 2025 году

Опубликовано 21 ноября 2024, 18:451 мин.
Утечка из британского банка подтвердила срок выхода iPhone SE 4 в 2025 годуВ этой модели появится и собственный 5G модем Appple
Обозреватели портала Appleinsider со ссылкой на отчёт аналитиков из британского банка Barclays назвали срок выпуска бюджетного iPhone SE 4-го поколения. Это март 2025 года.
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Аналитики утверждают, что срок верный, и это перекликается с предыдущими утечками, в которых также говорилось о марте 2025 года.
Подтверждаются и утечки касательно модемов 5G, которыми будет оснащён новый iPhone SE. Это будут устройства собственного производства Apple. В настоящее время и текущее поколение iPhone SE, и другие модели, оснащаются модемами от Qualcomm.