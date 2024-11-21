Утечка из британского банка подтвердила срок выхода iPhone SE 4 в 2025 году

Аналитики утверждают, что срок верный, и это перекликается с предыдущими утечками, в которых также говорилось о марте 2025 года.

Подтверждаются и утечки касательно модемов 5G, которыми будет оснащён новый iPhone SE. Это будут устройства собственного производства Apple. В настоящее время и текущее поколение iPhone SE, и другие модели, оснащаются модемами от Qualcomm.