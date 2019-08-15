Утечка подтвердила долгожданную функцию в iPhone 11

В любом случае, факт на лицо — слишком много утечек в последнее время говорят о появлении поддержки стилуса в грядущих iPhone. Вопрос лишь в том, как скоро эта самая поддержка появится. В 2019 или 2020 году — скоро узнаем. Напомним, что презентация, на которой анонсируют новое поколение смартфонов от Apple, должна состояться уже 20 сентября этого года.