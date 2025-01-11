Утечка подтвердила тестирование Galaxy S25 Slim в бенчмарке Geekbench

Опубликовано 11 января 2025, 19:301 мин.
Утечка подтвердила тестирование Galaxy S25 Slim в бенчмарке GeekbenchРезультаты не самые высокие
На мероприятии Unpacked, которое Samsung проведёт 22 января 2025 года, вмсте с основной линейкой Galaxy S25 может быть представлена и «тонкая» модель — Slim. Точной информации, произойдёт ли это, пока нет, однако в бенчмарке Geekbench уже засветились результаты тестирования Galaxy S25 Slim.
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Несколько дней назад Geekbench опубликовал результаты тестирования этого устройства. Судя по результатам, Galaxy S25 Slim «не достигает каких-либо высот, но это не означает, что он будет медленным».
В одноядерном тесте Slim получил 3005 баллов и 6945 баллов — в многоядерном.
Инсайдеры из Android Headlines, обнаружившие в базах Geekbench свежие результаты тестирования Galaxy S25 Slim, призвали ждать официального анонса от Samsung. Другой информации по этой модели пока нет.
Источник:Android Headlines
Автор:Андрей Кадуков