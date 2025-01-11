Утечка подтвердила тестирование Galaxy S25 Slim в бенчмарке Geekbench

Несколько дней назад Geekbench опубликовал результаты тестирования этого устройства. Судя по результатам, Galaxy S25 Slim «не достигает каких-либо высот, но это не означает, что он будет медленным».

В одноядерном тесте Slim получил 3005 баллов и 6945 баллов — в многоядерном.

Инсайдеры из Android Headlines, обнаружившие в базах Geekbench свежие результаты тестирования Galaxy S25 Slim, призвали ждать официального анонса от Samsung. Другой информации по этой модели пока нет.