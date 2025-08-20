Утечка раскрыла цвета и объём памяти флагмана Xiaomi 15T

Согласно порталу GizmoChina, Xiaomi 15T получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Модель будет выпускаться в: золотом, сером, чёрном цветах. Известно о характеристиках для Европы, поэтому цены приводятся в евро: стоимость модели составит 649 евро. Xiaomi 15T выйдет только в одной версии.

Xiaomi 15T Pro будет выпускаться в версиях 12 ГБ / 256 ГБ по цене 799 евро и версия 12 ГБ / 512 ГБ — 899 евро. Цвета такие же: золотой, серый, чёрный.

Отмечается, что серии Xiaomi T обычно стоят ниже премиум-моделей, таких как Xiaomi 15. Недавно 15T была сертифицирована в Таиланде и Сингапуре, что указывает на скорый запуск новых моделей. Цены на Pro соответствуют предыдущим инсайдам, хотя на некоторых рынках может появиться версия с 1 ТБ памяти.