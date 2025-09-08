Телефоны
Опубликовано 08 сентября 2025, 07:57
2 мин.

Утечка раскрыла даты выхода One UI 8 на всех устройствах Samsung: от смартфонов Galaxy до планшетов и часов

Список получился впечатляющим
В сеть утекло расписание обновления One UI 8 на базе Android 16 для устройств Samsung. Так, первые стабильные версии прошивки начнут распространяться уже в конце сентября.
© Android Headlines

В списке — как флагманы, так и средний сегмент, а также планшеты и часы Galaxy. По утечке, график выглядит так:

Серия Galaxy S

  • S25, S25+, S25 Ultra — 18 сентября
  • S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE — 25 сентября
  • S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE — 2 октября
  • S22, S22+, S22 Ultra — 6 октября

Складные Galaxy Z

  • Z Fold 6, Z Flip 6 — 2 октября
  • Z Fold 5, Z Flip 5 — 13 октября
  • Z Fold 4, Z Flip 4 — 6 октября

Galaxy A

  • A56, A36 — 25 сентября
  • A26, A17, A16 — 2 октября
  • A55 — 6 октября
  • A52s, A54, A34, A35, A33 — с 13 по 30 октября
  • A25, A23 — 16 октября
  • A15 — 20 октября
  • A06 — 23 октября

Galaxy M

  • M34 — 20 октября
  • M33, M15 — 27 октября

XCover

  • XCover 6 Pro, XCover 7 — 23 октября
  • XCover 7 Pro — 10 ноября

Galaxy Tab

  • Tab S10, S10+, S10 Ultra — 1 октября
  • Tab S10 FE, FE+, S8 Lite — 9 октября
  • Tab S9 FE, FE+ — 13 октября
  • Tab Active 5, Active 5 5G — 16 октября
  • Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S6 Lite — 23 октября
  • Tab Active 5 Pro 5G — 7 ноября
  • Tab A9 — 5 ноября

Galaxy Watch

  • Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic, Watch FE — 1 октября
  • Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic — 3 ноября

Samsung официально пока не публиковала точный график, поэтому эта информация не подтверждена и может измениться.

Источник:Android Headlines
Автор:Булат Кармак
