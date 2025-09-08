Утечка раскрыла даты выхода One UI 8 на всех устройствах Samsung: от смартфонов Galaxy до планшетов и часов

Опубликовано 08 сентября 2025, 07:572 мин.
Утечка раскрыла даты выхода One UI 8 на всех устройствах Samsung: от смартфонов Galaxy до планшетов и часовСписок получился впечатляющим
В сеть утекло расписание обновления One UI 8 на базе Android 16 для устройств Samsung. Так, первые стабильные версии прошивки начнут распространяться уже в конце сентября.
В списке — как флагманы, так и средний сегмент, а также планшеты и часы Galaxy. По утечке, график выглядит так:
Серия Galaxy S
- S25, S25+, S25 Ultra — 18 сентября
- S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE — 25 сентября
- S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE — 2 октября
- S22, S22+, S22 Ultra — 6 октября
Складные Galaxy Z
- Z Fold 6, Z Flip 6 — 2 октября
- Z Fold 5, Z Flip 5 — 13 октября
- Z Fold 4, Z Flip 4 — 6 октября
Galaxy A
- A56, A36 — 25 сентября
- A26, A17, A16 — 2 октября
- A55 — 6 октября
- A52s, A54, A34, A35, A33 — с 13 по 30 октября
- A25, A23 — 16 октября
- A15 — 20 октября
- A06 — 23 октября
Galaxy M
- M34 — 20 октября
- M33, M15 — 27 октября
XCover
- XCover 6 Pro, XCover 7 — 23 октября
- XCover 7 Pro — 10 ноября
Galaxy Tab
- Tab S10, S10+, S10 Ultra — 1 октября
- Tab S10 FE, FE+, S8 Lite — 9 октября
- Tab S9 FE, FE+ — 13 октября
- Tab Active 5, Active 5 5G — 16 октября
- Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S6 Lite — 23 октября
- Tab Active 5 Pro 5G — 7 ноября
- Tab A9 — 5 ноября
Galaxy Watch
- Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic, Watch FE — 1 октября
- Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic — 3 ноября
Samsung официально пока не публиковала точный график, поэтому эта информация не подтверждена и может измениться.