Утечка раскрыла даты выхода One UI 8 на всех устройствах Samsung: от смартфонов Galaxy до планшетов и часов

В списке — как флагманы, так и средний сегмент, а также планшеты и часы Galaxy. По утечке, график выглядит так:

Серия Galaxy S

S25, S25+, S25 Ultra — 18 сентября

S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE — 25 сентября

S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE — 2 октября

S22, S22+, S22 Ultra — 6 октября

Складные Galaxy Z

Z Fold 6, Z Flip 6 — 2 октября

Z Fold 5, Z Flip 5 — 13 октября

Z Fold 4, Z Flip 4 — 6 октября

Galaxy A

A56, A36 — 25 сентября

A26, A17, A16 — 2 октября

A55 — 6 октября

A52s, A54, A34, A35, A33 — с 13 по 30 октября

A25, A23 — 16 октября

A15 — 20 октября

A06 — 23 октября

Galaxy M

M34 — 20 октября

M33, M15 — 27 октября

XCover

XCover 6 Pro, XCover 7 — 23 октября

XCover 7 Pro — 10 ноября

Galaxy Tab

Tab S10, S10+, S10 Ultra — 1 октября

Tab S10 FE, FE+, S8 Lite — 9 октября

Tab S9 FE, FE+ — 13 октября

Tab Active 5, Active 5 5G — 16 октября

Tab S9, S9+, S9 Ultra, S8, S8+, S8 Ultra, S6 Lite — 23 октября

Tab Active 5 Pro 5G — 7 ноября

Tab A9 — 5 ноября

Galaxy Watch

Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic, Watch FE — 1 октября

Watch 5, Watch 5 Pro, Watch 4, Watch 4 Classic — 3 ноября

Samsung официально пока не публиковала точный график, поэтому эта информация не подтверждена и может измениться.