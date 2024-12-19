Утечка раскрыла дизайн и цвет будущих Oppo A5 Pro

Модель уже прошла сертификацию TENAA — Китайского сертификационного центра телекоммуникационного оборудования, в каталоге организации Oppo числится под номером «PKP110».

По сообщениям, новая модель получит 8-ядерный чипсет Dimensity 7300 с частотой 2,5 ГГц, а также будет оснащена 6,7" OLED-дисплеем с разрешением 2412 х 1080 и получит поддержку глубины цвета 10 бит. Oppo выйдет на рынок с 12 Гб ОЗУ и накопителями до 256 ГБ, а также встроенным аккумулятором на 6000 мАч.

Модель получит три варианта расцветки:«черный камень», «белый кварц» и «песчаный фиолетовый».