Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FE

Также ожидается аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, металлическая рамка, стереодинамики и инфракрасный порт.

Анонс назначен на 30 июня. При этом источник указывает, что характеристики могут немного отличаться в зависимости от региона — в частности, возможна урезанная батарея вне индийского рынка.