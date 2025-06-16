Телефоны
Опубликовано 16 июня 2025, 08:06
1 мин.

Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FE

Показать новинку должны уже в конце июня
Vivo готовится к релизу своего нового компактного флагмана X200 FE, который, как выяснилось из утечки, станет глобальной версией Vivo S30 Pro mini.
Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FE
© X.com

Инсайдер Парас Гуглани опубликовал изображения устройства и упаковки. Смартфон получит модуль камер с логотипом Zeiss и полностью повторит дизайн китайской версии.

По техническим характеристикам Vivo X200 FE предложит 6,31-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9300+, тройную основную камеру с модулями 50+8+50 Мп (включая телевик с 3х зумом) и фронтальную камеру на 50 Мп.

Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FE
© X.com

Также ожидается аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, металлическая рамка, стереодинамики и инфракрасный порт.

Анонс назначен на 30 июня. При этом источник указывает, что характеристики могут немного отличаться в зависимости от региона — в частности, возможна урезанная батарея вне индийского рынка.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Vivo
,
#смартфон
,
#утечка