Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FE

Опубликовано 16 июня 2025, 08:061 мин.
Утечка раскрыла дизайн, характеристики и дату анонса компактного флагмана Vivo X200 FEПоказать новинку должны уже в конце июня
Vivo готовится к релизу своего нового компактного флагмана X200 FE, который, как выяснилось из утечки, станет глобальной версией Vivo S30 Pro mini.
Инсайдер Парас Гуглани опубликовал изображения устройства и упаковки. Смартфон получит модуль камер с логотипом Zeiss и полностью повторит дизайн китайской версии.
По техническим характеристикам Vivo X200 FE предложит 6,31-дюймовый LTPO-дисплей с разрешением 1,5К и частотой 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 9300+, тройную основную камеру с модулями 50+8+50 Мп (включая телевик с 3х зумом) и фронтальную камеру на 50 Мп.
Также ожидается аккумулятор на 6500 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт, металлическая рамка, стереодинамики и инфракрасный порт.
Анонс назначен на 30 июня. При этом источник указывает, что характеристики могут немного отличаться в зависимости от региона — в частности, возможна урезанная батарея вне индийского рынка.