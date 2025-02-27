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Опубликовано 27 февраля 2025, 18:45
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Утечка раскрыла график выпуска оболочки Samsung One UI 7

Возможно, ещё будут изменения
Недавно появилась утечка, свидетельствующая о том, что стабильная версия One UI 7 на базе Android 15 будет доступна для устройств Samsung, начиная с апреля. И если раньше ходили разрозненные слухи и приблизительная информация, то последняя утечка, вероятно, раскрывает более точные даты выпуска.
Утечка раскрыла график выпуска оболочки Samsung One UI 7

© Gsmarena.com

Свежая информация об этом появилась на скриншоте с презентации Samsung в Румынии.

Согласно утечке, даты выхода обновления для различных моделей следующие:

  • 18 апреля: Galaxy S24 (S24, S24 Plus, S24 Ultra, включая S24 FE) и Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6;

  • 25 апреля: Galaxy S23 (S23, S23 Plus, S23 Ultra) и Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5;

  • 16 мая: Galaxy S23 FE и Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4;

  • 16 мая: Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra);

  • 23 мая: Galaxy S21 (S21, S21 Plus, S21 Ultra и, возможно, S21 FE) и Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3;

  • Кроме того, также отмечены даты для моделей Galaxy A: 25 апреля для Galaxy A54, 16 мая — Galaxy A34 и 23 мая — Galaxy A53 и A33.

Однако, всё равно стоит отметить, что эта информация является неофициальной, так как непосредственно Samsung не публиковала график, поэтому данные могут быть изменены.