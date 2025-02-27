Утечка раскрыла график выпуска оболочки Samsung One UI 7

Утечка раскрыла график выпуска оболочки Samsung One UI 7Возможно, ещё будут изменения
© Gsmarena.com
Свежая информация об этом появилась на скриншоте с презентации Samsung в Румынии.
Согласно утечке, даты выхода обновления для различных моделей следующие:
-
18 апреля: Galaxy S24 (S24, S24 Plus, S24 Ultra, включая S24 FE) и Galaxy Z Fold 6/Z Flip 6;
-
25 апреля: Galaxy S23 (S23, S23 Plus, S23 Ultra) и Galaxy Z Fold 5/Z Flip 5;
-
16 мая: Galaxy S23 FE и Galaxy Z Fold 4/Z Flip 4;
-
16 мая: Galaxy S22 (S22, S22 Plus, S22 Ultra);
-
23 мая: Galaxy S21 (S21, S21 Plus, S21 Ultra и, возможно, S21 FE) и Galaxy Z Fold 3/Z Flip 3;
-
Кроме того, также отмечены даты для моделей Galaxy A: 25 апреля для Galaxy A54, 16 мая — Galaxy A34 и 23 мая — Galaxy A53 и A33.
Однако, всё равно стоит отметить, что эта информация является неофициальной, так как непосредственно Samsung не публиковала график, поэтому данные могут быть изменены.