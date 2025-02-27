Утечка раскрыла график выпуска оболочки Samsung One UI 7

Возможно, ещё будут изменения

Недавно появилась утечка, свидетельствующая о том, что стабильная версия One UI 7 на базе Android 15 будет доступна для устройств Samsung, начиная с апреля. И если раньше ходили разрозненные слухи и приблизительная информация, то последняя утечка, вероятно, раскрывает более точные даты выпуска.