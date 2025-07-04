Утечка раскрыла основные цвета, которые получат смартфоны серии Google Pixel 10

Опубликовано 04 июля 2025, 22:301 мин.
Утечка раскрыла основные цвета, которые получат смартфоны серии Google Pixel 10Некоторые расцветки будут уникальными
Свежая утечка от инсайдера MysteryLupin раскрыла, какие цвета получат смартфоны серии Google Pixel 10. Эти телефоны ожидаются в цветах «Обсидиан», «Фарфор», «Мороз», «Лимонная трава», «Индиго», «Лунный камень», «Нефрит». Какие-то из расцветок будут уникальными.
© OnLeaks / Androidheadline
«Обсидиан» и «Фарфор» станут цветами для Pixel 10 Pro, 10 Pro XL и складного Pixel 10 Pro Fold. «Мороз» войдёт в число базовых расцветок. Pixel 10 также получит расцветки «Лимонная трава» и «Индиго».
Инсайдер утверждает, что Pixel 10 Pro и Pro XL получат ещё два цвета, помимо стандартных чёрного и белого: «Лунный камень» и «Нефрит». Эти два цвета также будут доступны для Pixel 10 Pro Fold.
Утечка намекает и на появление новых зарядных устройств для Pixel 10. Но без подробностей.