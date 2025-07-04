Утечка раскрыла основные цвета, которые получат смартфоны серии Google Pixel 10

«Обсидиан» и «Фарфор» станут цветами для Pixel 10 Pro, 10 Pro XL и складного Pixel 10 Pro Fold. «Мороз» войдёт в число базовых расцветок. Pixel 10 также получит расцветки «Лимонная трава» и «Индиго».

Инсайдер утверждает, что Pixel 10 Pro и Pro XL получат ещё два цвета, помимо стандартных чёрного и белого: «Лунный камень» и «Нефрит». Эти два цвета также будут доступны для Pixel 10 Pro Fold.

Утечка намекает и на появление новых зарядных устройств для Pixel 10. Но без подробностей.