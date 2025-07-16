Утечка раскрыла отказ Samsung от модели Galaxy S26 Plus — кто ее заменит

В новой линейке её место займет модель Galaxy S26 Edge с диагональю 6,66 дюйма. Вся серия будет включать три смартфона: базовый Galaxy S26 с экраном 6,27 дюйма, S26 Edge и флагманский S26 Ultra с дисплеем 6,89 дюйма.

Подход Samsung напоминает стратегию Apple с iPhone 17, где ожидается отказ от версии Plus в пользу тонкой модели iPhone 17 Air.

Galaxy S26 Edge станет более тонким аналогом Plus-версии. Напомним, у S25 Edge толщина корпуса составила всего 5,8 мм, но ради этого пришлось уменьшить аккумулятор до 3900 мАч. В новом поколении, возможно, ёмкость батареи увеличат.

Официальный анонс линейки Galaxy S26 ожидается в начале 2026 года. Edge станет ключевым устройством для тех, кто ищет тонкий и стильный смартфон без переплаты за Ultra.