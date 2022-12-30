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10:03, 30 декабря 2022
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Утечка раскрыла внешний вид нового бюджетника Samsung Galaxy A34 5G

Будет ярко

По последним данным, Samsung активно работает над Galaxy A34 5G — смартфоном среднего класса, который, по слухам, будет официально выпущен уже в январе 2023 года.

Утечка раскрыла внешний вид нового бюджетника Samsung Galaxy A34 5G

Фото: Gizmochina

Теперь же, благодаря инсайдерам, мы знаем, как будет выглядеть новинка. Они опубликовали в Сети пресс-рендеры устройства, показав, что оно будет доступно в разных интересных цветах, включая графитовый, фиолетовый, лаймовый и серебристый.

Вместе с тем изображения продемонстрировали вырез в форме «капли» для фронтальной камеры и тройной блок основной камеры на задней панели. На данный момент, правда, неизвестно, будет ли устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев или его расположат под дисплеем.

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Фото: Gizmochina

Напомним, что ранее устройству приписывали 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основу смартфона ляжет чип Dimensity 1080 от MediaTek, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.

Ожидается, что ёмкость аккумулятора девайса составит 5000 мАч, а быстрая зарядка получит мощность в 25 Вт.

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