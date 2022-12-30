Утечка раскрыла внешний вид нового бюджетника Samsung Galaxy A34 5G

Теперь же, благодаря инсайдерам, мы знаем, как будет выглядеть новинка. Они опубликовали в Сети пресс-рендеры устройства, показав, что оно будет доступно в разных интересных цветах, включая графитовый, фиолетовый, лаймовый и серебристый.

Вместе с тем изображения продемонстрировали вырез в форме «капли» для фронтальной камеры и тройной блок основной камеры на задней панели. На данный момент, правда, неизвестно, будет ли устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев или его расположат под дисплеем.