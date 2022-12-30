Утечка раскрыла внешний вид нового бюджетника Samsung Galaxy A34 5G

Утечка раскрыла внешний вид нового бюджетника Samsung Galaxy A34 5GБудет ярко
По последним данным, Samsung активно работает над Galaxy A34 5G — смартфоном среднего класса, который, по слухам, будет официально выпущен уже в январе 2023 года.
Фото: Gizmochina
Теперь же, благодаря инсайдерам, мы знаем, как будет выглядеть новинка. Они опубликовали в Сети пресс-рендеры устройства, показав, что оно будет доступно в разных интересных цветах, включая графитовый, фиолетовый, лаймовый и серебристый.
Вместе с тем изображения продемонстрировали вырез в форме «капли» для фронтальной камеры и тройной блок основной камеры на задней панели. На данный момент, правда, неизвестно, будет ли устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев или его расположат под дисплеем.
Напомним, что ранее устройству приписывали 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. В основу смартфона ляжет чип Dimensity 1080 от MediaTek, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища.
Ожидается, что ёмкость аккумулятора девайса составит 5000 мАч, а быстрая зарядка получит мощность в 25 Вт.