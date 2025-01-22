Утечка раскрыла возможные цены на модели серии Galaxy S25

Утечка раскрыла возможные цены на модели серии Galaxy S25Вероятно, останутся, как на предыдущую серию
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Судя по сообщениям, Samsung планирует сохранить те же стартовые и, вероятно, рекомендованные цены на серию Galaxy S25, что и на серию S24. Вендор столкнулся с давлением из-за роста цен, но, чтобы популяризировать смартфоны с ИИ, а также успешно конкурировать с другими компаниями, Samsung, видимо, сохранит те же стартовые цены.
«Цена на вариант с 512 ГБ памяти может вырасти одинаково для всех моделей, но у Samsung есть преимущество в виде "двойного объёма памяти" при предварительном заказе, которое позволит покупателям с 256 ГБ перейти на вариант с 512 ГБ», — отмечает источник.
Цены на линейку Galaxy S25, которая будет представлена уже 22 января, в среду, приведены в евро и будут следующими:
Galaxy S25:
128GB — 909 евро;
256GB — 969 евро;
Galaxy S25 Plus:
256GB — 1159 евро;
Galaxy S25 Ultra:
256GB — 1459 евро.