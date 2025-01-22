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Опубликовано 22 января 2025, 12:45
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Утечка раскрыла возможные цены на модели серии Galaxy S25

Вероятно, останутся, как на предыдущую серию
Инсайдерский портал GizmoChina назвал возможные цены на серию Galaxy S25 от Samsung. Инсайдеры сослались на утечку закрытых маркетинговых материалов компании накануне презентации новой продукции .
Утечка раскрыла возможные цены на модели серии Galaxy S25

© Technzo Concept

Судя по сообщениям, Samsung планирует сохранить те же стартовые и, вероятно, рекомендованные цены на серию Galaxy S25, что и на серию S24. Вендор столкнулся с давлением из-за роста цен, но, чтобы популяризировать смартфоны с ИИ, а также успешно конкурировать с другими компаниями, Samsung, видимо, сохранит те же стартовые цены.

«Цена на вариант с 512 ГБ памяти может вырасти одинаково для всех моделей, но у Samsung есть преимущество в виде "двойного объёма памяти" при предварительном заказе, которое позволит покупателям с 256 ГБ перейти на вариант с 512 ГБ», — отмечает источник.

Цены на линейку Galaxy S25, которая будет представлена уже 22 января, в среду, приведены в евро и будут следующими:

Galaxy S25:

128GB — 909 евро;

256GB — 969 евро;

Galaxy S25 Plus:

256GB — 1159 евро;

Galaxy S25 Ultra:

256GB — 1459 евро.