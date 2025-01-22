Утечка раскрыла возможные цены на модели серии Galaxy S25

Судя по сообщениям, Samsung планирует сохранить те же стартовые и, вероятно, рекомендованные цены на серию Galaxy S25, что и на серию S24. Вендор столкнулся с давлением из-за роста цен, но, чтобы популяризировать смартфоны с ИИ, а также успешно конкурировать с другими компаниями, Samsung, видимо, сохранит те же стартовые цены.

«Цена на вариант с 512 ГБ памяти может вырасти одинаково для всех моделей, но у Samsung есть преимущество в виде "двойного объёма памяти" при предварительном заказе, которое позволит покупателям с 256 ГБ перейти на вариант с 512 ГБ», — отмечает источник.

Цены на линейку Galaxy S25, которая будет представлена уже 22 января, в среду, приведены в евро и будут следующими:

Galaxy S25:

128GB — 909 евро;

256GB — 969 евро;

Galaxy S25 Plus:

256GB — 1159 евро;

Galaxy S25 Ultra:

256GB — 1459 евро.