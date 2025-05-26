Утечка рекламы Pixel 10 показала дизайн телефона

Опубликовано 26 мая 2025, 02:151 мин.
Утечка рекламы Pixel 10 показала дизайн телефонаОтчасти подтвердились ранние утечки
Инсайдеры портала 9to5Google рассказали, что компания готовится к запуску новой линейки смартфонов — серии Pixel 10.
© 9to5Google.com
В соцсети Х появилась утечка кадров рекламного ролика, который в настоящее время снимают в Ванкувере. В этом ролике демонстрируется брендинг серии и показана флагманская модель в чёрном цвете с намёком на тройную камеру и датчик температуры, которые, возможно, являются частью моделей Pro или Pro XL.
Слоган рекламной кампании «Попроси больше от своего телефона». Возможно, слоган намекает на возможности встроенного в телефоны ИИ. Судя по утечкам кадров, Pixel 10 сохранит дизайн текущей серии с металлическим островком камеры.
А недавние рендеры указывали на незначительные изменения корпуса, включая увеличение толщины и появление в базовой модели телеобъектива. Последние слухи намекают на запуск серии Pixel 10 летом.