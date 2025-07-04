Утечка: складной Galaxy Z Fold 7 получит чехол из углеродного волокна

Линейка чехлов включает прозрачный, прозрачный с захватом (встроенной ручкой), прозрачный с магнитом, силиконовый и новый — из углеродного волокна. Все чехлы рассчитаны для защиты только задней панели Fold 7.

Прозрачный чехол наиболее минималистичный, имеет выступ вокруг камеры и вырезы для кнопок. Розничная цена прозрачного чехла составит 49 евро, около $58.

Чехол с магнитом совместим с Qi2 зарядками и аксессуарами, будет стоить около 57 евро ($67).

Обновлённый дизайн силиконового чехла, возможно, будет реализован без передней части или встроенного захвата, стоимость около 69 евро ($81).

Новый чехол из углеродного волокна, Carbon Shield, будет самым дорогим, стоимость составит 89 евро, или $104.