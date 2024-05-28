Утечка: сколько будет стоить Xiaomi Redmi 13

Это будет преемник популярного Redmi 12 4G, выпущенного в Индии в августе 2023 года. В преддверии запуска, инсайдер Парас Гулани в сотрудничестве с PassionateGeeks опубликовал рендеры и ключевые характеристики устройства.

Согласно отчету, Redmi 13 4G будет доступен в четырех ярких цветах: Midnight Black, Ocean Blue, Pearl Pink и Yellow. Смартфон получит квадратный дизайн с плоскими гранями и двумя объективами камеры с LED-вспышкой на задней панели.

По части аппаратного обеспечения, Redmi 13 4G будет оснащен процессором MediaTek Helio G91 Ultra, представленным ранее в этом году.