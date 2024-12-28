Утечка сообщила, что бюджетный Pixel 9a лишится выступа камеры

Инсайдеры считают, что, если утечка точна, то Google движется в правильном направлении для бюджетных телефонов. И сказано о том, что блок камеры будет выровнен относительно остальной части устройства, возможно, с небольшим кольцом вокруг модуля для защиты объективов.

И это будет впервые за четыре года, когда в серии Pixel A исчезнет выступ камеры. Как отмечается, ранее модели этого семейства имели эту особенность, и хотя ей обычно не придавали большого значения, она всё же вызывала некоторые неудобства у части пользователей.

«Улучшенные характеристики Pixel 9a были ожидаемыми, но отсутствие выступа камеры добавляет привлекательности этой модели. Это изменение может быть приветствовано пользователями, которым не нравится выступающий элемент на задней панели телефона», — отмечается в материале.