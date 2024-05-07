Утечки чехлов подтвердили появление сразу трех моделей флагманских Google Pixel 9 в этом году

На изображениях четко видны различия в размерах и конфигурациях камер, что несомненно указывает на разнообразие предстоящих моделей.

Ожидается, что все три устройства будут работать на базе процессора Tensor G4, а также смогут похвастаться рядом улучшенных функций на базе ИИ. Точные технические характеристики и возможности новых смартфонов пока остаются под вопросом, но будущий анонс может многое прояснить.