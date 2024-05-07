Утечки чехлов подтвердили появление сразу трех моделей флагманских Google Pixel 9 в этом году

Опубликовано 07 мая 2024, 07:59
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Утечки чехлов подтвердили появление сразу трех моделей флагманских Google Pixel 9 в этом годуДо анонса осталось около полугода
За почти полгода до официального анонса Pixel 9, в сеть просочились фотографии чехлов грядущих новинок.
По данным Android Central, чехлы были получены от компании Thinborne, известного производителя аксессуаров из арамидного волокна.
Фотографии аксессуаров подтверждают слухи о том, что Google в 2024 году представит три версии Pixel 9: стандартную, Pro и XL для тех, кто предпочитает более крупные устройства.
На изображениях четко видны различия в размерах и конфигурациях камер, что несомненно указывает на разнообразие предстоящих моделей.
Ожидается, что все три устройства будут работать на базе процессора Tensor G4, а также смогут похвастаться рядом улучшенных функций на базе ИИ. Точные технические характеристики и возможности новых смартфонов пока остаются под вопросом, но будущий анонс может многое прояснить.