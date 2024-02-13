Утекли характеристики Vivo V30 Pro: три камеры на 50 Мп, 120 Гц OLED-дисплей, 512 Гб памяти и многое другое

Ожидается, что новинка будет иметь сходства с Vivo S18 Pro, который был запущен в Китае в декабре 2023 года.

Отметим, что не так давно устройство, предположительно V30 Pro с идентификатором V2319, было замечено на платформе бенчмаркинга Geekbench. Вопреки ожиданиям, в списке указано, что он будет оснащен чипсетом Dimensity 8200 вместо Dimensity 9200+.

Новая утечка от инсайдера Судханшу Амбхоре раскрыла дополнительные характеристики V30 Pro, подчеркивая отличия от S18 Pro.

Согласно утечке, Vivo V30 Pro получит 6.78-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Устройство будет поставляться с предустановленной операционной системой FunTouch OS 14 на базе Android 14.

Под капотом V30 Pro будет работать на чипсете Dimensity 8200. Он будет предлагаться в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт.

Утечка также утверждает, что V30 Pro будет иметь 50-мегапиксельную фронтальную камеру. На задней панели устройство будет оснащено камерой, разработанной совместно с ZEISS, включая 50-мегапиксельную основную камеру, 50-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельную телеобъективную камеру.