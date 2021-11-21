Утекли первые изображения нового бюджетного смартфона Google Pixel 6a

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Утекли первые изображения нового бюджетного смартфона Google Pixel 6aА также подробности о характеристиках
Около месяца назад Google анонсировала свои свежие флагманы — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но что делать, если хочется телефон от поискового гиганта, но тратить даже 600 долларов (44 тыс рублей) нет никакого желания?
Судя по всему, совсем скоро у вас появится выход из ситуации. По данным интернет-инсайдеров, Google прямо сейчас работает над новым бюджетным смартфоном — Pixel 6a. В отличие от «старших» моделей с чипом Google Tensor в основе, новинка получит Snapdragon 778G.
Из прочих особенностей аппарата можно отметить небольшой 6,2-дюймовый OLED-дисплей, а также исчезновение 3,5 мм аудиоразъёма. При этом основная камера смартфона будет двойной с главным модулем на 50 Мп (скорее всего такой же, как у Pixel 6). Цена телефона ожидается на уровне нынешней модели — 450 долларов (33 тыс рублей).
Источник: 9to5Google