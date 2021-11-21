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Утекли первые изображения нового бюджетного смартфона Google Pixel 6a

А также подробности о характеристиках
Около месяца назад Google анонсировала свои свежие флагманы — Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Но что делать, если хочется телефон от поискового гиганта, но тратить даже 600 долларов (44 тыс рублей) нет никакого желания?
Утекли первые изображения нового бюджетного смартфона Google Pixel 6a

Судя по всему, совсем скоро у вас появится выход из ситуации. По данным интернет-инсайдеров, Google прямо сейчас работает над новым бюджетным смартфоном — Pixel 6a. В отличие от «старших» моделей с чипом Google Tensor в основе, новинка получит Snapdragon 778G.

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Из прочих особенностей аппарата можно отметить небольшой 6,2-дюймовый OLED-дисплей, а также исчезновение 3,5 мм аудиоразъёма. При этом основная камера смартфона будет двойной с главным модулем на 50 Мп (скорее всего такой же, как у Pixel 6). Цена телефона ожидается на уровне нынешней модели — 450 долларов (33 тыс рублей).

Источник: 9to5Google
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