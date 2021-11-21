Утекли первые изображения нового бюджетного смартфона Google Pixel 6a

Из прочих особенностей аппарата можно отметить небольшой 6,2-дюймовый OLED-дисплей, а также исчезновение 3,5 мм аудиоразъёма. При этом основная камера смартфона будет двойной с главным модулем на 50 Мп (скорее всего такой же, как у Pixel 6). Цена телефона ожидается на уровне нынешней модели — 450 долларов (33 тыс рублей).