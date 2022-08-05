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Утекшее защитное стекло показало, как будет выглядеть новый вырез в iPhone 14 Pro

Выглядит менее впечатляюще, чем на многочисленных рендерах
Ни для кого не секрет, что новенькие iPhone 14 Pro и 14 Pro Max наконец-то избавятся от выреза в форме «чёлки».
Утекшее защитное стекло показало, как будет выглядеть новый вырез в iPhone 14 Pro

Но как будет выглядеть обновлённый дизайн передней панели топовых смартфонов Apple? Приоткрыть завесу тайны помогла свежая утечка фотографии защитного стекла для iPhone 14 Pro.

Судя по ней, аппарат получит достаточно крупные отверстия для фронтальной камеры и дополнительных датчиков. Выглядит, конечно, лучше, чем нынешний вариант, но явно не так футуристично, как демонстрировали нам ранее рендеры:

Утекшее защитное стекло показало, как будет выглядеть новый вырез в iPhone 14 Pro

Напомним, что система Face ID (а вместе с ней и вырез-чёлка) появилась в 2017 году. Впервые она дебютировала в iPhone X, после чего распространилась на все последующие новые iPhone, за исключением линейки SE.

Источник:MyDrivers
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