Утекшее защитное стекло показало, как будет выглядеть новый вырез в iPhone 14 Pro

Но как будет выглядеть обновлённый дизайн передней панели топовых смартфонов Apple? Приоткрыть завесу тайны помогла свежая утечка фотографии защитного стекла для iPhone 14 Pro.

Судя по ней, аппарат получит достаточно крупные отверстия для фронтальной камеры и дополнительных датчиков. Выглядит, конечно, лучше, чем нынешний вариант, но явно не так футуристично, как демонстрировали нам ранее рендеры: