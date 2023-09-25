Утекшие документы раскрыли сразу две версии процессора для Android-флагманов начала 2024 года Snapdragon 8 Gen 3

Оказалось, что он будет выпущен в двух вариантах: один будет произведён по технологии TSMC 4-нм, а другой — по TSMC 3-нм.

Соответствующая информация была опубликована в южнокорейском блоге gamma0burst, который поделился утечками из переписки между Qualcomm и такими производителями смартфонов, как Samsung.

В документах указано, что новинка будет использовать последние ядра ARM Cortex X4, Cortex A720 и Cortex A520.

Отметим, что ранее Qualcomm уже выпускала два флагманских процессора Snapdragon с одинаковой комбинацией ядер, но разными технологическими процессами.

Ожидается, что новенький Snapdragon 8 Gen 3 будет представлен в следующем месяце на Snapdragon Summit 2023 на Гавайях.