Утекшие документы раскрыли сразу две версии процессора для Android-флагманов начала 2024 года Snapdragon 8 Gen 3

Утекшие документы раскрыли сразу две версии процессора для Android-флагманов начала 2024 года Snapdragon 8 Gen 3Нечто подобное уже случалось раньше
Утечка документов, курсировавших между Qualcomm и её партнерами в Южной Корее, раскрыла интересные детали о предстоящем процессоре Snapdragon 8 Gen 3.
Оказалось, что он будет выпущен в двух вариантах: один будет произведён по технологии TSMC 4-нм, а другой — по TSMC 3-нм.
Соответствующая информация была опубликована в южнокорейском блоге gamma0burst, который поделился утечками из переписки между Qualcomm и такими производителями смартфонов, как Samsung.
В документах указано, что новинка будет использовать последние ядра ARM Cortex X4, Cortex A720 и Cortex A520.
Отметим, что ранее Qualcomm уже выпускала два флагманских процессора Snapdragon с одинаковой комбинацией ядер, но разными технологическими процессами.
Ожидается, что новенький Snapdragon 8 Gen 3 будет представлен в следующем месяце на Snapdragon Summit 2023 на Гавайях.