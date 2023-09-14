Утекшие фото Samsung Galaxy S23 FE раскрыли внешний вид неанонсированной новинки

Эти снимки, опубликованные на The Tech Outlook, стали дополнительным подтверждением предыдущих сливов.

Согласно информации, смартфон будет оснащён 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. В зависимости от региона, устройство будет работать на процессорах Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200.

Аккумулятор получит ёмкость 4500 мАч, а камера будет тройной: 50-мегапиксельная основная, 12-мегапиксельная широкоугольная и 8-мегапиксельная телефото.

Устройство скоро появится на индийском рынке с предполагаемой стартовой ценой в $660. Глобальный релиз, вероятно, состоится вокруг индийского запуска. Flipkart уже анонсировал смартфон на своём сайте, так что ожидать осталось недолго.