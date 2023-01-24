Утекшие постеры Samsung Galaxy S23 раскрыли дизайн Ultra-версии флагмана

Главное, что они нам показали — это дизайн грядущих новинок. Как и утверждали прежние утечки, базовая и Plus-версии буду похожи между собой, в то время как Galaxy S23 Ultra получит немного иной дизайн.

Также стоит отметить, что топовая версия флагмана, судя по всему, получит пять модулей основной камеры. Уже известно, что главный из них будет 200-мегапиксельным — примерно фото, сделанного на него, недавно всплывали в Сети.

Напомним, что анонс линейки пройдёт уже 1 февраля, в рамках традиционной презентации Galaxy Unpacked. Ожидается, что в основу всей серии ляжет кастомный процессор Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm.