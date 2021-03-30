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Сегодня в 08:16
«Утекший» постер раскрыл дизайн первого складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold
Выглядит как то, чего многие так долго ждали
Ещё вчера Xiaomi должна была анонсировать свой гибкий флагман — Xiaomi Mi Mix 4. Но из-за плохого самочувствия главы компании, демонстрация новинки была перенесена на сегодня, 30 марта.
И вот, накануне второй части вчерашней презентации, в сеть был слит постер устройства. Как пишет Мукул Шарма, картинка не только подтвердила более ранние слухи о внешнем виде новинки, но также и раскрыла название смартфона — Mi Mix Fold.
Стоит отметить, что дизайн нового Mi Mix будет сильно напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. При этом, по словам инсайдеров, любителям Galaxy Z Flip и Motorola RAZR также не стоит расстраиваться. В течение 2021-го Xiaomi должна представить ещё несколько гибких смартфонов, в том числе и в форм-факторе раскладушки.