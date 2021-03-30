«Утекший» постер раскрыл дизайн первого складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold

Стоит отметить, что дизайн нового Mi Mix будет сильно напоминать Samsung Galaxy Z Fold 2. При этом, по словам инсайдеров, любителям Galaxy Z Flip и Motorola RAZR также не стоит расстраиваться. В течение 2021-го Xiaomi должна представить ещё несколько гибких смартфонов, в том числе и в форм-факторе раскладушки.