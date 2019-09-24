Уточнен список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 11

Получить новую прошивку можно будет с помощью официального аккаунта MIUI 11 в китайской сети WeChat. Для этого нужно оставить заявку, отметить модель и дождаться одобрения, после которого появится ссылка для скачивания новой прошивки на смартфон.

Список смартфонов, которые поддерживают новую оболочку впечатляет. Он включает в себя такие модели, как Mi MIX 2, Mi MIX 3, Mi Max 3, Mi Note 3,Redmi 4X, Redmi Note 4X, Mi MIX, Mi Max 2, Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5C, Mi Play, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5, Redmi Note 5A,Redmi Note 5A Prime,Mi 5X, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Mi 6X, Mi 6, Redmi Note 7,Redmi Note 7 Pro,Mi 8 SE, Mi 8 Lite, Mi 8, Mi 8 Pro,Mi 8 Explorer Edition,Mi 9, M Mi 9 SECC9, Redmi K20, Redmi K20 Pro, а также ряд других.