Уточнен срок презентации доступных флагманов Honor 30

Важно понимать, что флагманы Honor по традиции являются более доступными устройствами в сравнении с представителями основной линейки материнской компании — Huawei. Так, если Huawei P-серия собирается из самых дорогих материалов и имеет в себе множество новейших технологий, то флагманы Honor сконцентрированы на использовании самого мощного “железа” при относительно невысокой цене конечного девайса.

К слову, о “железе” грядущего Honor 30 — если верить последним данным, обе смартфона получат новейший процессор Kirin 990, в котором помимо всего прочего имеется встроенный 5G-модем. Honor 30 Lite, в свою очередь, будет построен на базе более “простого” процессора Kirin 810.