Телефоны
Сегодня 18:39
Уточнен срок презентации доступных флагманов Honor 30
Случится это уже в ближайшее время
В сети появилась новая утечка, касающаяся грядущих недорогих флагманов Honor 30 и Honor 30 Pro — по словам инсайдера, презентация новинок пройдет уже совсем скоро, в апреле текущего года. Помимо смартфона, компания покажет и удешевленную версию устройства под названием Honor 30 Lite, а также новые планшеты MagicPad.
Важно понимать, что флагманы Honor по традиции являются более доступными устройствами в сравнении с представителями основной линейки материнской компании — Huawei. Так, если Huawei P-серия собирается из самых дорогих материалов и имеет в себе множество новейших технологий, то флагманы Honor сконцентрированы на использовании самого мощного “железа” при относительно невысокой цене конечного девайса.
К слову, о “железе” грядущего Honor 30 — если верить последним данным, обе смартфона получат новейший процессор Kirin 990, в котором помимо всего прочего имеется встроенный 5G-модем. Honor 30 Lite, в свою очередь, будет построен на базе более “простого” процессора Kirin 810.