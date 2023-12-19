Утопленный iPhone 12 выжил после трех месяцев под водой

Этот инцидент стал известен благодаря дайверу по имени Ли, который очищал реку Станислаус в Северной Калифорнии и обнаружил затонувший смартфон, покрытый водорослями.

Ли вытащил iPhone 12 из воды и оставил его сохнуть на шесть дней. После этого он смог включить телефон, подключив его к зарядному устройству.

К удивлению Ли, телефон не только включился, но и оказался без пароля, что позволило ему просмотреть недавние фотографии и контакты.

Последнее видео на телефоне было снято на той же реке 4 сентября, что свидетельствует о том, что iPhone пролежал под водой около трех месяцев.

Ли планирует связаться с некоторыми контактами, указанными в телефоне, чтобы вернуть устройство его владельцу.