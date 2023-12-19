Утопленный iPhone 12 выжил после трех месяцев под водой

Утопленный iPhone 12 выжил после трех месяцев под водойНеожиданный поворот
Накануне появилась информация об iPhone 12, рассчитанном на выдерживание под водой до 30 минут на глубине до 6 метров, который выжил после трехмесячного пребывания в реке в Калифорнии.
Этот инцидент стал известен благодаря дайверу по имени Ли, который очищал реку Станислаус в Северной Калифорнии и обнаружил затонувший смартфон, покрытый водорослями.
Ли вытащил iPhone 12 из воды и оставил его сохнуть на шесть дней. После этого он смог включить телефон, подключив его к зарядному устройству.
К удивлению Ли, телефон не только включился, но и оказался без пароля, что позволило ему просмотреть недавние фотографии и контакты.
Последнее видео на телефоне было снято на той же реке 4 сентября, что свидетельствует о том, что iPhone пролежал под водой около трех месяцев.
Ли планирует связаться с некоторыми контактами, указанными в телефоне, чтобы вернуть устройство его владельцу.