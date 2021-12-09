Уже сегодня Realme представит свой первый флагман с камерой-невидимкой

Телефоны
Сегодня в 07:15
1 мин.
Уже сегодня Realme представит свой первый флагман с камерой-невидимкойКоторый сзади будет очень сильно напоминать Google Pixel 6
Судя по имеющимся данным, сегодня нас ждёт свежий анонс от Realme, на котором компания покажет свой новый флагман — Realme GT 2 Pro.
И вот, накануне мероприятия, в сети всплыла информация об уникальной особенности аппарата. Если верить данным инсайдеров, телефон оснастят подэкранной фронтальной камерой, что сделает его первым подобным девайсом Realme.
В качестве подтверждения своих слов, интернет-источник опубликовал фотографию новинки. На ней видно, что аппарат и вправду лишён каких-либо вырезов для размещения селфи-камеры.
Что интересно, в отличие от Xiaomi Mix 4 и ZTE Axon 30, в Realme GT 2 Pro ожидается OLED-дисплей разрешением QHD+. А это значит, что компания сумела продвинуться чуть дальше конкурентов в сфере камер-невидимок и экранов.
Источник: Gizmochina