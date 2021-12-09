Уже сегодня Realme представит свой первый флагман с камерой-невидимкой

И вот, накануне мероприятия, в сети всплыла информация об уникальной особенности аппарата. Если верить данным инсайдеров, телефон оснастят подэкранной фронтальной камерой, что сделает его первым подобным девайсом Realme.

В качестве подтверждения своих слов, интернет-источник опубликовал фотографию новинки. На ней видно, что аппарат и вправду лишён каких-либо вырезов для размещения селфи-камеры.