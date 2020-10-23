Уже сегодня россияне могут купить iPhone 12 и 12 Pro

Обе модели получили 6,1-дюймовые OLED-дисплеи, оснащенные прочным стеклом Ceramic Shield от Gorilla Glass с частотой обновления в 60 Гц. iPhone 12 работает на базе процессора Apple A14, защищен от пыли и влаги по стандарту IP68. Что касается фотовозможностей, смартфон оборудован двумя модулями на 12 Мп.

Приобрести iPhone 12 на российском рынке можно за 80 000 рублей, тогда как iPhone 12 Pro может обойтись в 100 000 рублей.