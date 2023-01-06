Уже вышедший смартфонный чип Snapdragon 8 Gen 2 получит поддержку спутниковой связи как в iPhone 14

По данным источников, Iridium Communications, имеющая на данный момент 66 активных спутников, предоставит Qualcomm необходимую инфраструктуру, чтобы сделать эту технологию реальностью.

Правда, пока что не совсем понятно, будет ли Qualcomm использовать существующие спутники или планируется развернуть новые. Но уже известно, что новая функция будет называться Snapdragon Satellite.

Она будет лишь на Android-устройствах с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и будет повторять похожую функцию, ранее реализованную в iPhone 14.

Отметим, что до сих пор нет никакой информации, как Qualcomm планирует монетизировать эту технологию. Возможно, она будет доступна пользователям бесплатно. Её запуск же намечен на II половину 2023 года.