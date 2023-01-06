Уже вышедший смартфонный чип Snapdragon 8 Gen 2 получит поддержку спутниковой связи как в iPhone 14

Уже вышедший смартфонный чип Snapdragon 8 Gen 2 получит поддержку спутниковой связи как в iPhone 14Скорее всего, уже в 2023 году
В Сети появилась информация о сотрудничестве Qualcomm с Garmin и Iridium Communications. Совместными усилиями компании хотят привнести возможности спутниковой связи в флагманские процессоры модели Snapdragon 8 Gen 2.
Фото: Wccftech
По данным источников, Iridium Communications, имеющая на данный момент 66 активных спутников, предоставит Qualcomm необходимую инфраструктуру, чтобы сделать эту технологию реальностью.
Правда, пока что не совсем понятно, будет ли Qualcomm использовать существующие спутники или планируется развернуть новые. Но уже известно, что новая функция будет называться Snapdragon Satellite.
Она будет лишь на Android-устройствах с чипом Snapdragon 8 Gen 2 и будет повторять похожую функцию, ранее реализованную в iPhone 14.
Отметим, что до сих пор нет никакой информации, как Qualcomm планирует монетизировать эту технологию. Возможно, она будет доступна пользователям бесплатно. Её запуск же намечен на II половину 2023 года.