Уже завтра Xiaomi представит два самых дешевых смартфона под брендом Redmi

К слову, самые последние данные говорят о том, что Redmi 9A будет работать на базе MediaTek Helio G25, большой 6,53-дюймовый дисплей, фронтальную камеру на 5 Мп, а основную на 13 Мп. Что же до цены, то инсайдеры утверждают, что смартфон будут продавать по цене в 70 долларов или 4 900 рублей. Так это или нет, узнаем уже завтра, 30 июня.