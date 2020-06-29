Уже завтра Xiaomi представит два самых дешевых смартфона под брендом Redmi
Что интересно, если судить по официальному постеру мероприятия, компания планирует провести его под лозунгом: “Big battery, big display!” (”Большая батарея, большой дисплей” - прим. редакции). Уже одно это явно дает понять, что компания, в рамках производства новинок, нацелена на удивляющие показатели автономности смартфонов. Впрочем, учитывая что речь идет о Redmi 9A и Redmi 9C, то подобного добиться не сложно - смартфон явно получит не самую “прожорливую” платформу.
К слову, самые последние данные говорят о том, что Redmi 9A будет работать на базе MediaTek Helio G25, большой 6,53-дюймовый дисплей, фронтальную камеру на 5 Мп, а основную на 13 Мп. Что же до цены, то инсайдеры утверждают, что смартфон будут продавать по цене в 70 долларов или 4 900 рублей. Так это или нет, узнаем уже завтра, 30 июня.