Уже завтра Xiaomi расскажет, выйдет ли долгожданный смартфон линейки Mi Mix

Известно, что завтра в Китае запланировано проведение ужина фанатов Xiaomi с официальными представителями компании. В частности, в число участников войдет глава компании Лей Цзунь (Lei Jun), который сможет ответить на интересующие собравшихся людей вопросы.

Помимо прочего на завтрашнем мероприятии компания наконец расскажет, стоит ли ждать пополнение флагманской линейки Mi Mix. Производитель даже опубликовал тизер, на котором изображено очертание смартфона и упоминание Mi Mix.