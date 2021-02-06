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Уже завтра Xiaomi расскажет, выйдет ли долгожданный смартфон линейки Mi Mix
Последний смартфон этой серии вышел в 2018 году
Напомним, что китайский гигант Xiaomi выпустил последний смартфон серии Mi Mix еще три года назад. С тех пор фанаты ждут Mi Mix 4, слухи о котором то и дело возникают в сети, однако сама Xiaomi никак их не комментировала. Сейчас же стало известно, что уже завтра компания прервет молчание и расскажет, выйдет ли долгожданное продолжение флагманской линейки.
Известно, что завтра в Китае запланировано проведение ужина фанатов Xiaomi с официальными представителями компании. В частности, в число участников войдет глава компании Лей Цзунь (Lei Jun), который сможет ответить на интересующие собравшихся людей вопросы.
Помимо прочего на завтрашнем мероприятии компания наконец расскажет, стоит ли ждать пополнение флагманской линейки Mi Mix. Производитель даже опубликовал тизер, на котором изображено очертание смартфона и упоминание Mi Mix.