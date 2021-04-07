Уже завтра Xiaomi запустит продажу глобальной версии флагманского Mi 11 Ultra

Напомним, что в основу Xiaomi Mi 11 Ultra лёг флагманский чип Snapdragon 888 от Qualcomm, аккумулятор на 5000 мАч (с поддержкой быстрой 67 Вт зарядки) и основная камера с главным модулем на 50 Мп.

Разумеется, не обошлось в новинке без внедрения NFC-модуля и поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.