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Уже завтра Xiaomi запустит продажу глобальной версии флагманского Mi 11 Ultra
Осталось дождаться выхода смартфона на российский рынок
Несмотря на недавний анонс нового флагмана Xiaomi — Xiaomi Mi 11 Ultra — компания уже готова выпустить устройство на глобальном рынке. Так, уже завтра стартует предзаказ новинки в Малайзии.
Цена устройства составит 1040 долларов (81 тыс рублей) за версию 12/256 ГБ. При этом первые покупатели получат в подарок фирменную футболку Xiaomi и брелок в форме маскота компании, пишет GSMArena.
Напомним, что в основу Xiaomi Mi 11 Ultra лёг флагманский чип Snapdragon 888 от Qualcomm, аккумулятор на 5000 мАч (с поддержкой быстрой 67 Вт зарядки) и основная камера с главным модулем на 50 Мп.
Разумеется, не обошлось в новинке без внедрения NFC-модуля и поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.