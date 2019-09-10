В 2019 году россияне обменяют более 1,3 млн старых смартфонов благодаря программе trade-in

По данным компании, из 88,1 млн смартфонов на руках у россиян 10 млн являются устаревшими моделями, которые эксплуатировались более трех лет, некоторые из них успели несколько раз сменить владельцев. С помощью соцсетей и интернет-площадок в 2018 году было продано около 2 млн смартфонов на вторичном рынке. Поскольку такая покупка связана с определенным риском, программа trade-in полностью меняет сложившуюся ситуацию.
Так, в 2018 году по trade-in в России было сдано около 1 млн устройств, а в 2019 году ожидается рост до 1,3 млн единиц техники. В трехлетней перспективе рынок по обмену устройств увеличится на 25-30%. Рост популярности программы захватил и другие сегменты. Например, крупнейшая сеть re:Store расширила программу на всю линейку Apple, включая ноутбуки, планшеты, “умные” часы и смартфоны.