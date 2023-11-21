В 2024 году даже недорогие смартфоны получат встроенный ИИ

Это станет возможным благодаря новому мобильному процессору Snapdragon 7 Gen 3, который обещает значительно улучшить возможности среднего класса устройств.

Snapdragon 7 Gen 3, преемник Snapdragon 7 Gen 2, уже привлек внимание таких производителей, как Xiaomi, Realme, Oppo и Motorola. Honor и Vivo также планируют использовать новый чип, в то время как Samsung, вероятно, останется верной своим Exynos чипам для среднего класса.

Основной акцент в новом SoC сделан на ИИ. Он обещает до 60% более быструю работу искусственного интеллекта на каждый потраченный ватт энергии.

Это означает более плавную работу таких функций, как Sensing Hub от Qualcomm, который может определять наличие пользователя поблизости и реагировать на голосовые команды. Однако наибольшее внимание привлекают улучшения в области фотографии, где ИИ уже активно используется для вычислительной фотографии.

Улучшенный ИИ обещает значительно лучший автофокус и управление цветом, что, хотя и не звучит громко, будет ощутимо в повседневном использовании.

Кроме того, новый чипсет обещает улучшенную энергоэффективность, что положительно скажется на времени работы от батареи, а также улучшенные возможности 5G и камеры.