Телефоны
Опубликовано 17 января 2025, 08:02
1 мин.

В 2025 году Xiaomi выпустит еще два новых смартфона в линейке Xiaomi 15

Один из них должен выйти в середине года
В течение года Xiaomi пополнит линейку Xiaomi 15 двумя новыми моделями, одной из которых станет Xiaomi 15S Pro.
В 2025 году Xiaomi выпустит еще два новых смартфона в линейке Xiaomi 15
© NotebookCheck

Как сообщает инсайдер Kartikey Singh, компания решила отказаться от обновления базовой версии устройства, так как её продажи уже демонстрируют высокие показатели.

Вместо этого, китайский бренд представит улучшенную модель Pro с новым чипсетом.

По утечкам из кода Xiaomi, флагман получит процессор Surge S2, разработанный ин-хаус. Этот чип построен на 3-нм техпроцессе с использованием ядер ARM и станет преемником Surge S1, который появился ещё в 2017 году в Mi 5c.

Предполагается, что Surge S2 обеспечит производительность на уровне Snapdragon 8s Gen 3, что делает его менее мощным по сравнению со Snapdragon 8 Elite, применяемым в других флагманах компании.

Точная дата выхода и характеристики Xiaomi 15S Pro пока остаются неизвестными, но запуск ожидается в середине 2025 года.

Источник:NotebookCheck
Автор:Булат Кармак
Теги:
#смартфон
,
#XIAOMI