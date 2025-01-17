В 2025 году Xiaomi выпустит еще два новых смартфона в линейке Xiaomi 15

Как сообщает инсайдер Kartikey Singh, компания решила отказаться от обновления базовой версии устройства, так как её продажи уже демонстрируют высокие показатели.

Вместо этого, китайский бренд представит улучшенную модель Pro с новым чипсетом.

По утечкам из кода Xiaomi, флагман получит процессор Surge S2, разработанный ин-хаус. Этот чип построен на 3-нм техпроцессе с использованием ядер ARM и станет преемником Surge S1, который появился ещё в 2017 году в Mi 5c.

Предполагается, что Surge S2 обеспечит производительность на уровне Snapdragon 8s Gen 3, что делает его менее мощным по сравнению со Snapdragon 8 Elite, применяемым в других флагманах компании.

Точная дата выхода и характеристики Xiaomi 15S Pro пока остаются неизвестными, но запуск ожидается в середине 2025 года.