В 2027 году на iPhone появится более тонкий и яркий дисплей на технологии COE

Согласно информации ETNews, в отличие от стандартных OLED-панелей, которые используют поляризационные плёнки для снижения отражения и повышения контрастности, технология COE исключает этот компонент. В рамках этой технологии цветной фильтр наносится непосредственно на защитную поверхность, что позволяет создать более тонкий экран, пропускающий больше света при сохранении высокой яркости без увеличения энергопотребления. Однако этот метод может привести к усилению бликов и отражений, что Apple намерена минимизировать с помощью инновационных покрытий и материалов на уровне пикселей.

Возможно, юбилейная модель iPhone также будет отличаться инновационным дизайном, включая полностью безрамочный экран с изогнутыми краями по периметру. Кроме того, в 2026 году Apple планирует представить свой первый складной айфон, который послужит прототипом для юбилейной модели.

Поставщиком электроники по технологии COE станет Samsung, для которой эта технология не является новой разработкой. Впервые COE была внедрена в модель Galaxy Z Fold 3 в 2021 году и потенциально может быть использована в Galaxy S26 Ultra к 2026 году.