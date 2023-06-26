В 911 получили десятки тысяч ложных вызовов от iPhone 14 посетителей концерта в США

В этом году количество таких звонков увеличилось в пять раз по сравнению с предыдущими годами проведения фестиваля. Музыкальный фестиваль Bonnaroo, собравший более 80 000 человек, и без того создавал серьёзную нагрузку на службы экстренного реагирования.

Но в этом году, благодаря функции Apple Crash Detection, ситуация практически вышла из-под контроля.

Десятки тысяч людей на фестивале, танцуя и веселясь, случайно активировали функцию обнаружения аварий и вызвали множество ложных звонков в службу 911.

Представители Apple предложили направить инженеров на фестиваль для решения проблемы и диагностики ситуации. Местная полиция Манчестера призвала посетителей отключить функцию обнаружения аварий, что привело к сокращению ложных вызовов на 40-60%.