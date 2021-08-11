В айфонах появится функция предупреждения о трещинах дисплея

Принцип работы технологии заключается в установке в айфон дополнительной секции. В неё буду встроены резисторы, чувствительные к надавливанию и температуре, и определяющие состояние поверхности дисплея с помощью сети «извилистых металлических следов». Как подчёркивает источник, такая пара резисторов важна для правильного измерения деформации.

Вероятно, Apple готовится к новому поколению смартфонов с гибким дисплеем, для которых вполне естественными могут быть проблемы с трещинами. Предполагается, что эта технология может быть внедрена в будущий Iphone Fold. При этом отмечается, что Apple регулярно подаёт множество патентных заявок в различных областях, но это не говорит о том, что именно эта технология в дальнейшем будет разрабатываться.