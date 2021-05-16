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В Android 12 пользователи наконец-то смогут менять темы без сторонних приложений
Это может сильно «прокачать» уникальность каждого отдельного смартфона
Накануне старта Google I/0 2021, который намечен на 18 мая, в сети появилась крупная утечка касательно Android 12. Судя по ней, нас ждёт по-настоящему крупный апдейт, который, помимо всего прочего, также принесёт возможность менять темы без помощи сторонних приложений.
Источников утечки стал популярный инсайдер и блогер Джон Проссер. Он опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором показал скриншоты грядущего Android 12. Там же он показал «экранку» трейлера грядущего обновления системы.
Вместе с тем он Проссер также рассказал и о нововведениях в грядущем апдейте «зелёного робота». Пользователи наконец-то смогут менять тему системы без необходимости скачивать для этого сторонние приложения.
После установки темы, Android 12 сменит такие свои «куски», как клавиатуру, иконки, общий внешний вид системы.
По словам ряда американских СМИ, грядущее обновление Android может стать крупнейшим с 2014 года. Именно тогда Google впервые представила Material Design.