В Android 12 пользователи наконец-то смогут менять темы без сторонних приложений

Источников утечки стал популярный инсайдер и блогер Джон Проссер. Он опубликовал видео на своём YouTube-канале, в котором показал скриншоты грядущего Android 12. Там же он показал «экранку» трейлера грядущего обновления системы.

Вместе с тем он Проссер также рассказал и о нововведениях в грядущем апдейте «зелёного робота». Пользователи наконец-то смогут менять тему системы без необходимости скачивать для этого сторонние приложения.