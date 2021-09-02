В Android 12 смартфонами можно будет управлять с помощью выражения лица

Как пишет издание Verge, система будет распознавать движение глаз, поднятие бровей, открывание рта. Возможно, будут ещё какие-то функции, о которых пока не сообщается. С помощью этих жестов можно будет запускать камеру, управлять видео и т.п. Как отмечает издание, эти функции уже тестируются на ограниченном количестве смартфонов Pixel, а после официальной презентации ОС станут доступными для всех пользователей гаджетов на Android 12.

Также отмечено, что технология распознавания мимики встроена в программу Android Accessibility Suite, работающей на Android 10 и 11