В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзи

В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзиВыглядит очень симпатично
Накануне Google выпустила свежую бету Android 14 для разработчиков. Энтузиасты уже изучили её вдоль и поперёк, обнаружив в ней интересную функцию.
Фото: 9to5Google
Речь идёт об инструменте для генерации обоев с использованием эмодзи. Функция была обнаружена XDA-Developers и находится в разделе /product в Android 14 DP2.
По мнению экспертов, новинка является частью плана Google по выпуску более 20 продуктов с искусственным интеллектом в 2023 году. Приложение можно активировать, переключив флаг отладки — тогда оно появится в приложении Wallpaper & Picker.
Android Authority
Пользователям доступен выбор из 14 эмодзи, а также различные цвета и узоры для создания уникальных обоев.
Отметим, что, по всей видимости, как минимум на первом этапе новая функция будет эксклюзивом линейки Google Pixel.