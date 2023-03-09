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08:25, 09 марта 2023
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В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзи

Выглядит очень симпатично

Накануне Google выпустила свежую бету Android 14 для разработчиков. Энтузиасты уже изучили её вдоль и поперёк, обнаружив в ней интересную функцию.

В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзи

Фото: 9to5Google

Речь идёт об инструменте для генерации обоев с использованием эмодзи. Функция была обнаружена XDA-Developers и находится в разделе /product в Android 14 DP2.

По мнению экспертов, новинка является частью плана Google по выпуску более 20 продуктов с искусственным интеллектом в 2023 году. Приложение можно активировать, переключив флаг отладки — тогда оно появится в приложении Wallpaper & Picker.

В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзи

Android Authority

Пользователям доступен выбор из 14 эмодзи, а также различные цвета и узоры для создания уникальных обоев.

Отметим, что, по всей видимости, как минимум на первом этапе новая функция будет эксклюзивом линейки Google Pixel.

Источник:Android Authority
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