В Android 14 нашли конструктор обоев рабочего стола с использованием эмодзи

Речь идёт об инструменте для генерации обоев с использованием эмодзи. Функция была обнаружена XDA-Developers и находится в разделе /product в Android 14 DP2.

По мнению экспертов, новинка является частью плана Google по выпуску более 20 продуктов с искусственным интеллектом в 2023 году. Приложение можно активировать, переключив флаг отладки — тогда оно появится в приложении Wallpaper & Picker.