В Android 14 появится функция для анализа состояния аккумулятора

Google внедрила эту функцию в смартфоны Google Pixel на базе Android 14 Beta 2, но API для анализа аккумулятора будет открыто и для других производителей. BatteryManager позволит узнать действительный износ и ёмкость батареи, получить рекомендации по её использованию и замене. Также можно будет проверить циклы зарядки, узнать дату производства батареи, дату первого подключения к электросети, статус зарядки и множество других данных.

Новая функция в Android 14 — аналог функционала в iPhone для оценки состояния батареи и рекомендаций по замене. Такая возможность внедрена в iPhone уже 5 лет.

Ожидается, что BatteryManager может быть представлена в релизе стабильной версии Android 14 осенью 2023 года.