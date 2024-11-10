В Android 15 появится адаптивная частота обновления дисплея

Иначе адаптивная частота называется переменной частотой обновления (VRR). Разница с уже установленной даже в бюджетных смартфонах технологией обновления дисплея в том, что большинство этих устройств обновляют изображение только на нескольких фиксированных частотах — 60, 90 или 120 Гц — и только путём переключения режимов дисплея.

Это объясняется тем, что подавляющее большинство смартфонов не поддерживают VRR, а для тех гаджетов, которые имеют эту технологию, не реализована поддержка на уровне операционной системы.

В связи с этим разработчики Android 15 внедрят в ОС поддержку VRR, что позволит системе не только подстраиваться под фактическую частоту кадров контента без необходимости переключения, но и менять частоту обновления в пределах одного режима отображения. Но доступно это будет лишь на некоторых моделях смартфонов, скорее всего, флагманских.

Также отмечается, что, хотя ранее реализованная технология обновления дисплея и определяла, какой вид изображения отображается на экране, но при этом никогда не была по-настоящему адаптивной. Что и должно исправить внедрение в систему переменного обновления.