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Опубликовано 10 ноября 2024, 00:45
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В Android 15 появится адаптивная частота обновления дисплея

Но не на всех устройствах
Android 15 станет первой версией мобильной ОС Google, которая начнёт поддерживать адаптивную частоту обновления дисплея (ARR). Как отмечает портал Android Authority, адаптивная частота обновления в Android 15 позволит гибко подстраивать частоту обновления дисплея к частоте кадров контента.
В Android 15 появится адаптивная частота обновления дисплея

© Ferra.ru

Иначе адаптивная частота называется переменной частотой обновления (VRR). Разница с уже установленной даже в бюджетных смартфонах технологией обновления дисплея в том, что большинство этих устройств обновляют изображение только на нескольких фиксированных частотах — 60, 90 или 120 Гц — и только путём переключения режимов дисплея.

Это объясняется тем, что подавляющее большинство смартфонов не поддерживают VRR, а для тех гаджетов, которые имеют эту технологию, не реализована поддержка на уровне операционной системы.

В связи с этим разработчики Android 15 внедрят в ОС поддержку VRR, что позволит системе не только подстраиваться под фактическую частоту кадров контента без необходимости переключения, но и менять частоту обновления в пределах одного режима отображения. Но доступно это будет лишь на некоторых моделях смартфонов, скорее всего, флагманских.

Также отмечается, что, хотя ранее реализованная технология обновления дисплея и определяла, какой вид изображения отображается на экране, но при этом никогда не была по-настоящему адаптивной. Что и должно исправить внедрение в систему переменного обновления.

Источник:Android Authority
Автор:Андрей Кадуков
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